Traktör Römorkuna Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Muhammed T. (24), traktör römorkuna çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küllük köyü yolunda motosikletiyle hareket eden Muhammed T. (24), A.A. kontrolündeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

