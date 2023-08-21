Traktör Kazasında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlasına çalışmaya giden yaşlı adam, kamyonun çarpması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörüyle tarlasına çalışmaya giden yaşlı adam, kamyonun çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesi Bozalan Mahallesinde ikamet eden Ömer Battal (65), tarlasına çalışmak üzere sabah erken saatlerde evden çıktı. Kontrolündeki traktörle Sarayköy yolu üzerinde seyir halindeyken Tosunlar mevkii tarafında sürücü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonun çarpması sonucunda römorkla traktör arasına sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Ömer Battal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ