Traktör Kazasında Muhtar Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tunoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile arkasına bağlanan aparat arasına sıkıştı.

Ağır yaralanan Tunoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, kurtarılamadı.

