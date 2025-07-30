Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Asker İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci için askeri cenaze töreni düzenlendi. Demirci'nin cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.

İlçede 28 Temmuz'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Demirci için Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Demirci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına toprağa verildi.

Cenazeye Demirci'nin ailesinin yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Bir gecede milyoner oldu

Bir gecede milyoner oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gedson Fernandes Rusya'da! Havaalanındaki ilk görüntülerini izleyenler şaştı kaldı

Süper Lig'in yıldızını yangından mal kaçırır gibi götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.