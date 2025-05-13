DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Traktör Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Şükrü Gürbüz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Şükrü Gürbüz (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Dereler mevkisinde meydana geldi. Şükrü Gürbüz'ün kontrolünü yitirdiği 42 ZG 173 plakalı traktör, şarampole devrildi. Gürbüz traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Şükrü Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.