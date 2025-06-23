Traktör Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Selahattin Gökmen (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Eyüpler köyünde meydana geldi. Yalvaç'taki mesleki eğitim merkezi öğrencisi ve sanayide çıraklık yapan Selahattin Gökmen, köyde ailesine ait traktörle bahçeleri gezmek için yola çıktı. Gökmen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, devrildi. Gökmen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Gökmen'in cenazesinin Eyüpler köyünde toprağa verileceği belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.