Traktör Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki Selahattin Gökmen hayatını kaybetti. Olay, Eyüpler köyünde meydana geldi, jandarma ve sağlık ekipleri kaza sonrası hemen bölgeye sevk edildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Selahattin Gökmen (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Eyüpler köyünde meydana geldi. Yalvaç'taki mesleki eğitim merkezi öğrencisi ve sanayide çıraklık yapan Selahattin Gökmen, köyde ailesine ait traktörle bahçeleri gezmek için yola çıktı. Gökmen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, devrildi. Gökmen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Gökmen'in cenazesinin Eyüpler köyünde toprağa verileceği belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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