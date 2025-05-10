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Traktör Kazasında 14 Yaşında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 14 Yaşında Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 14 yaşındaki Aysima Tiryaki'nin kullandığı traktörün arka tekerleği altında kalarak hayatını kaybetmesi olayı gerçekleşti. Soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hayatını kaybeden Aysima Tiryaki'nin (14), kullanmak istediği traktörü çalıştırınca, kendiliğinden manevra yapan aracın arka tekerleğinin altında kaldığı belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kocaali Kirazlı Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana geldi. Babası M.T.'nin okuldan aldığı Aysima Tiryaki, evine geldi. Bir süre sonra dışarı çıkan Tiryaki, anahtarı üzerinde olan traktörü çalıştırdı. Viteste olan traktörün kendiliğinden ileri manevra yapmasıyla arka tekerleğin altında kalan Aysima, yaralandı. Durumu gören ailenin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aysima Tiryaki, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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