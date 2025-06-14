Traktör ile Römork Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

Traktör ile Römork Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, tamir sırasında traktörle römork arasında sıkışan 28 yaşındaki İ.D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, tamir sırasında traktörle römork arasında sıkışan İ.D. (28), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Çınar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilmeyen traktör, tamir için ilçedeki sanayi sitesine getirildi. Traktör ile römork arasında sıkışan İ.D., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan İ.D.'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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