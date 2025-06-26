Traktör Devrilmesi Sonucu 78 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrilmesi Sonucu 78 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 78 yaşındaki Mümin Ali Pekel olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mümin Ali Pekel (78) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dere köyünde meydana geldi. Çiftçi Mümin Ali Pekel yönetimindeki buğday yüklü römorku çeken 22 LC 586 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Pekel, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekel'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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