Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mesut Kavruker (37) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Ülkü Kavruker (35) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Delemenler Mahallesi Çamlıca mevkisinde meydana geldi. Tarlasından dönen Mesut Kavruker'in kontrolünü yitirdiği 45 KA 2114 plakalı traktör, rampa çıkarken geri kayarak devrildi. Traktörünün altında kalan 2 çocuk babası Kavruker ile çamurluğun üzerinde yolculuk yaptığı belirlenen yanındaki eşi Ülkü Kavruker ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Mesut Kavruker Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne, Ülkü Kavruker ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Kavruker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eşi Ülkü Kavruker'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.