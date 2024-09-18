Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Sinan Kodaz hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan Fatma Y. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Sinan Kodaz'ın kullandığı 19 AAL 394 plakalı traktör, Çorum-Sungurlu kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kodaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Fatma Y. yaralandı. Fatma Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kodaz'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
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