Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen traktördeki sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hamit T. (63) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, Aydemir köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktörün altında kalan sürücüyü çıkardı.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel