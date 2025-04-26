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Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şarampole devrilen traktördeki sürücü Raif Benzergil (46), olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Raif Benzergil'in (46) kullandığı 45 EU 815 plakalı traktör, Yeniharmandalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi traktörün altında kalan Benzergil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Benzergil'in cansız bedeni, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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