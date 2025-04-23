Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktördeki 64 yaşındaki M.A. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A. (64), idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgedeki incelemelerin ardından M.A'nın cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel