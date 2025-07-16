Traktör Devrildi: İlaçlama Yapan Çiftçi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ilaçlama yaparken fenalaşıp düştüğü traktör üzerine devrilen Baki Gür (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fındık bahçesinde çalışan Baki Gür, kendisine ait 55 AGN 048 plakalı traktörle ilaçlama yaparken fenalaşarak yere düştü. Kontrolün kaybolduğu traktör Gür'ün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gür'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gür'ün kalbinde pil takılı olduğu ve rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Cansız bedeni morga götürülen Baki Gür'ün kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.