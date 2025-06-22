Traktör Devrildi, 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü Selahattin Gökmen hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Selahattin Gökmen'in (16), kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Eyüpler köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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