Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz bahçesinde meydana gelen kazada traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın nedeni olarak sürücünün gözünü güneş alması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.