Traktör Devriildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devriildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'un İskilip ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 76 yaşındaki sürücü Mürsel Duran hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşti.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında İskilip-Cevizli yol ayrımında meydana geldi. Mürsel Duran (76) yönetimindeki 19 TP 032 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücü Duran ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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