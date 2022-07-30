TRAFOYA GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, AKIMA KAPILIP YARALANDI - Haberler

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TRAFOYA GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, AKIMA KAPILIP YARALANDI

TRAFOYA GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, AKIMA KAPILIP YARALANDI

ADANA'da hırsızlık amacıyla trafoya girdiği öne sürülen M.T., kablolara şase yaptırıp, akıma kapıldı.

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ADANA'da hırsızlık amacıyla trafoya girdiği öne sürülen M.T., kablolara şase yaptırıp, akıma kapıldı. Hafif şekilde yaralanan ve trafoda mahsur kalan M.T.'yi polis ve sağlık ekipleri kurtardı. Trafoya uyumak için girdiğini söyleyerek kendini savunan M.T., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Elektriklerin kesildiğini fark edip, dışarıya çıkan vatandaşlar, trafo içinden gelen "İmdat, yardım edin" çığlıklarını duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, trafonun kapısını açtığında daha önce hırsızlıktan kaydı bulunan M.T.'yi yerde yaralı halde yatarken buldu. Hırsızlık için gelmediğini, yatmak için içeriyi girdiğini söyleyen M.T., bilmediği bir nedenden ötürü kabloların şase yapıp, kendisinin de akıma kapıldığını iddia etti. TEDAŞ yetkililerin trafoda elektrik akımının olmadığını belirlemesinin ardından içerden çıkarılan M.T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekiplerin trafodaki tamirat çalışmasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Yüregir Güncel Haberler

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