Trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü Güncel Haberler Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafo binasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafo binasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki trafo binasına kontrol için giren görevliler, bir kişinin içeride hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk incelemede elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen Okan S'nin (25) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Okan S'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Osmangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.