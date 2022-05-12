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Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Trafo hırsızlığı zanlıları, yaralanan arkadaşlarının ifadesiyle yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafodan hırsızlık yapan şüpheliler, elektrik çarpması sonucu yaralanan arkadaşlarının ifadesi sonucu yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafodan hırsızlık yapan şüpheliler, elektrik çarpması sonucu yaralanan arkadaşlarının ifadesi sonucu yakalandı.

15 Nisan'da 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelin yanında bulunan trafoda elektrik çarpması sonucu yaralanan A.Ş. (19), ihbar sonucu giden sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafoda yapılan incelemede, şalterler, röleler, sigortalar ile bakır yüksek gerilim kablolarının çalındığı, A.Ş'nin de bu sırada elektrik çarpması sonucu yaralandığı belirlendi.

Hastanede iki eli ile bir ayağı kesilen A.Ş'nin tedavisinin ardından ifadesine başvuran polis, hırsızlığı F.Ş. (25), S.K. (22) ve D.C. (36) ile yaptıklarını ortaya çıkardı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Ş. ve S.K'yi "Taksirle yaralama, mala zarar verme, iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına aldı. D.C'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

A.Ş'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Haberler

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