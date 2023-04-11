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Trafo alev alev yandı

Trafo alev alev yandı

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DİYARBAKIR'da elektrik direğine bağlı trafo, alev alarak yandı.

DİYARBAKIR'da elektrik direğine bağlı trafo, alev alarak yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'ndeki bir sokakta, sabah saatlerinde elektrik direği üzerindeki trafo bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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