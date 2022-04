Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Murat Çoban'ı (31) tabancayla vurarak öldüren E.T. ile bu sırada yanında bulunan R.G. yakalandı. Şüpheliler, işlemlerini ardından adliyeye sevk edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde cumartesi günü pazarcılık yapan Murat Çoban ile E.T. arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada E.T., aracından aldığı tabanca ile Murat Çoban'a peş peşe ateş etti. Murat Çoban ağır yaralanırken, E.T. ise yanındaki R.G. ile kaçtı. Hastaneye kaldırılan Murat Çoban kurtarılamadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, yapılan çalışmayla E.T. ve R.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.