Trafikte yol verme tartışmasında kan aktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sürücüler arasındaki yol verme tartışmasında kan aktı. Kolundan yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ergene Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İşe yetişmek için otomobiliyle yola çıkan M.Y. (45), bir araç sürücüyle yol vermeme yüzünden gerginlik yaşadı. Öfkeli şahıs, tabancayla ateş açarak M.Y.'yi kolundan vurdu.

Kanlar içinde kalan M.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan M.Y., "Sözde ben yol vermemişim diye bana kurşun yağdırdı" diye konuştu.