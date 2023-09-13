Trafikte yol verme tartışmasında hayatını kaybeden motokurye davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında hayatını kaybeden motokurye ile ilgili 3 sanığın yargılandığı davada istenen cezalar açıklandı. Savcı, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki motokurye ile ilgili 3 sanığın yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci, Bülent Açıkgöz ile maktul Samet Özgül'ün (28) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından cumhuriyet savcısına esasa ilişkin mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, tutuksuz sanık Mustafa Demirci'nin de 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, tutuksuz sanık Açıkgöz hakkında ise beraat talep etti. Avukatların sunulan mütalaaya karşı savunma yapması için bir sonraki duruşma 27 Eylül'e ertelendi. - ANKARA