Trafikte yol verme tartışması kanlı bitti

Beylikdüzü'nde bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişileri kamyonetiyle sıkıştırarak yaralanmalarına neden oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Derya Evren KORKMAZ / İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde bir sürücü trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle iki kişiyle tartıştı. Tartıştığı sürücüleri geri vites aldığı kamyonetiyle iki araç arasında sıkıştıran şüpheli 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada ağır yaralanan A.A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan G.E. iddiaya göre A.A.Ç. ve M.A. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. G.E. geri vitese aldığı kamyonetiyle, A.A.Ç ve M.A.'nın önünde durduğu araca çarptı. İki araç arasında sıkışan A.A.Ç ve M.A. yaralandı. G.E. kamyonetiyle hızla olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A.Ç. ambulansla hastaneye sevk edilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri yaptığı incelemede G.E.'yi aynı gün gözaltına aldı. G.E. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi. A.A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.