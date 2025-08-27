Trafikte Yol Verme Tartışması: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da trafikte yol verme nedeniyle yaşanan tartışmada, sürücünün önünü kesip bıçakla yaralayan 4 kişi tutuklandı. Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi.

ANKARA'da trafikte 'yol verme' tartışmasında otomobilin önünü keserek, sürücüyü bıçakla yaralayan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları otomobil sürücüsünün önünü kesen 4 kişi, kılıç ve bıçakla saldırdı. Sürücü bıçakla yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

