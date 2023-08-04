Trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavgaya diğer sürücü tarafından saldırı gerçekleştirildi ve çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.