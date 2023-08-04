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Trafikte 'yol verme' kavgası kamerada

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönün olayda, taraflardan biri diğer sürücünün kapısını açarak tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte 'yol verme' kavgası kamerada

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönün olayda, taraflardan biri diğer sürücünün kapısını açarak tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Altındağ Çankırı kavga Güncel Haberler

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