Trafikte Yol Verme Kavgası: 2 Gözaltı

Kayseri'nin Talas ilçesinde trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı. Olayın sosyal medyada yayımlanan görüntüleri üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Motosiklet sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "yol verme" nedeniyle çıkan kavganın görüntülerinin yayımlanmasının ardından çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, trafikte kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö'yü (24) darbeden M.D. (64) yakalandı.

Devam eden kavgada M.D'yi darbeden G.N.Ö'nün arkadaşı H.M. (23) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
