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Trafikte yamuk ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada

Güncel Haberler

İSTANBUL - Sultangazi'de hafriyat kamyonunun kasa kısmının yamuk şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, tehlikeli şekilde yola devam eden hafriyat kamyonun arka tekerlerinin yere değmediği görüldü. Sultangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu dorsesinin yamuk olduğu görüldü. Yamuk şekilde yola devam eden hafriyat kamyonu yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşatırken arka tekerlerin yola değmeden ilerlediği de görüldü. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Trafikte yamuk ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de hafriyat kamyonunun kasa kısmının yamuk şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, tehlikeli şekilde yola devam eden hafriyat kamyonun arka tekerlerinin yere değmediği görüldü.

Sultangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu dorsesinin yamuk olduğu görüldü. Yamuk şekilde yola devam eden hafriyat kamyonu yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşatırken arka tekerlerin yola değmeden ilerlediği de görüldü. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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