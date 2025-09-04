Haberler

Trafikte uyuyakalan sürücü kask kameraya yansıdı

Trafikte uyuyakalan sürücü kask kameraya yansıdı
ANKARA'da trafikte hafif ticari aracın içinde uyuyakalan sürücü, çevredeki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Altındağ ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Sol şeritte trafiğin durması üzerine 06 DPA 436 plakalı hafif ticari aracın yanına yaklaşanlar, sürücüsünün uyuduğunu fark etti. Bazı araç sürücüleri korna çaldı ancak sürücü uyanmadı. Ardından bir motosiklet sürücüsü, aracın kapısına vurup uyandırarak, durumunun iyi olup olmadığını sordu. Kendisini uyandıran kişiye teşekkür eden hafif ticari aracın sürücüsü, yorgun olduğu için uyuyakaldığını söyledi. O anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
