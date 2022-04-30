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Trafikte 'ters yön' kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
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Trafikte 'ters yön' kavgası kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren sürücü karşı yönden gelen sürücü ile kavga ederken, bıçak çekmeye çalıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren sürücü karşı yönden gelen sürücü ile kavga ederken, bıçak çekmeye çalıştı. Kavga, sürücülerin yakınlarının araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 TD 906 plakalı otomobilin sürücüsü ters yöne girdiği sırada karşı yönden gelen 67 ABG 495 plakalı aracın geçişine engel oldu. İki sürücü arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Yumruk ve tekmeli kavgada ters yöne giren sürücü, bıçak çekmeye çalışırken, bıçağı düşürdü. Yaşanan arbede, sürücülerin yakınlarının araya girmesiyle engellendi. Kavga eden sürücüler sakinleşerek araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Ereğli, kavga, Güncel, Haberler

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