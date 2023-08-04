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Trafikte Tekmeli Yumruklu Kavga Kamerada

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Ankara'da trafikte çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada

ANKARA Ankara'da trafikte alevlenen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç içerisindeki bir kişiye tekme ve yumruklu saldırı gerçekleştiği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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