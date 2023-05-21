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Trafikte Tehlikeli Yolculuk: Motosikleti Yatarak Kullandı

Trafikte Tehlikeli Yolculuk: Motosikleti Yatarak Kullandı

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Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Trafikte tehlikeli yolculuk: Canını hiçe sayarak motosikleti böyle kullandı

DÜZCE - Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Düzce D-655 Karayolu'nda Akçakoca istikametine giden sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücü hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Trafikte seyir halindeki araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydeden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepki topladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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