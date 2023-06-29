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Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı. Olay, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

İnegöl Ankara Bursa Güncel Haberler

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