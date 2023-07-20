Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

İstanbul'da akıcı trafikte diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak eşya taşıyan sürücüler cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ve akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğun trafikte bazı duyarsız sürücüler araçlarında taşıdıkları eşyalar ile tehlikeli yolculuklar yapıyor. İstanbul'un farklı noktalarında farklı zamanlarda çekilen görüntülerde bazı sürücülerin motosiklet üzerinde kasksız ve koruyucu ekipman olmadan küçük çocuklar ve eşyalar taşıdığı bazı araç sürücülerinin ise güvenlik önlemi almadan kamyonlar ile taşımacılık yaptığı görüldü. Tehlikeli taşımacılık yapan vatandaşlar kazaların yaşanmasına da neden oldu. Başakşehir'de çekilen bir görüntüde otomobil bagajında seyahat ederken elindeki uzun boruyu da taşımaya çalışan kişinin yolun karşısından gelen başka bir otomobile elindeki parçanın çarptığı görüldü.