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Trafikte Tehlikeli Hareketler Yapan Sürücüye 7 Bin Lira Ceza

Trafikte Tehlikeli Hareketler Yapan Sürücüye 7 Bin Lira Ceza
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Ümraniye'de trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü S.E.A'ya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 bin 313 lira para cezası kesildi.

Ümraniye'de aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü S.E.A'ya 7 bin 313 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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