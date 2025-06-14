Trafikte Tehlikeli Anlar: Cip Sürücüsü Ayağını Camdan Çıkardı
Maltepe'de bir cip sürücüsü, seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak trafikte ilerledi. O anlar başka sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
MALTEPE'de cip sürücüsünün seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde İdealtepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. D-100 Karayolu istikametinde seyir halinde olan cip sürücüsü, ayağını camdan çıkararak trafikte ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğunu başka sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel