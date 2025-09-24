Trafikte Tartıştığı Sürücünün Üzerine Yürüyen G.A.'nın Ehliyeti Alındı

1) TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ; EHLİYETİNE EL KONULDU

ÇANAKKALE'de, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışıp otomobiliyle aracının önünü kestiği B.G.'nin üzerine yürüyen G.A.'nın sürücü belgesine el konuldu.

Olay, 20 Eylül'de saat 13.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. 17 AHA 491 plakalı otomobille seyir halinde olan G.A., 'yol verme' nedeniyle B.G. adlı otomobil sürücüsü ile tartıştı. G.A. ve araçtaki Ö.B., el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, B.G.'yi hakaret ederek, tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda B.G.'nin otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

B.G., polise şikayette bulundu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.A. ve Ö.B.'yi yakaladı. Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Sürücü G.A.'nın sürücü belgesine de doktor raporu alana kadar el konuldu.