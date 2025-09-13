Haberler

Trafikte Tartıştığı Kadının Yüzüne Biber Gazı Sıkan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Üsküdar'da bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıkarak olayla ilgili kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı. Şüpheliye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde bir araç sürücüsünün trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıktığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli M.Ş. (36), polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliye, "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücülerin işaret vermeden şerit değiştirmesi", başkalarını tehlikeye düşürecek şekilde gereksiz ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
