'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracıyla eşini almaya giden Levent Yapar (58), yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle otomobille önünü kesen S.A. (24) tarafından darbedildi. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Yapar, S.A.'dan şikayetçi oldu. Yapar, "Küfrederek beni dövmeye başladı. 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe vurdu" dedi.

Olay, cuma günü, Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana geldi. Eşini almak için hafif ticari aracıyla yola çıkan Levent Yapar'ın önü, otomobille kesildi. Otomobilden inen sürücü S.A., iddiaya göre, Yapar'ı yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle dövmeye başladı. Yapar'ın bir süre önce felç geçirdiğini ve kendisine vurulmaması gerektiğini söylemesine rağmen S.A. durmadı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine S.A., otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Yapar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. S.A., kısa süre sonra otomobiliyle yeniden gelerek, Levent Yapar'a bir daha saldırdı. Arkadaşları tarafından otomobiline bindirilen S.A., uzaklaştı. Yapar ise hastaneye giderek, darp raporu aldı ve S.A.'dan şikayetçi oldu.