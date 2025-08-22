Trafikte Tartışma: Taksi Şoförünün Ehliyetine El Konuldu

Ankara'da bir taksi şoförü, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. Olayın ardından ehliyeti alınan taksi sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçlar seyir halindeyken bir süre devam eden tartışmanın ardından, taksi şoförü otomobilin önünü kesti. Aracından inen taksici, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı, aracın kapısını açmaya çalıştı. O anlar otomobildeki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen taksi sürücüsü bölgeden uzaklaştırıldı.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, polis ekipleri, aracı tespit edip taksi sürücüsünü gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan taksi şoförünün ehliyetine el konulurken, hakkında adli işlem başlatıldı. Taksi otoparka çekildi. Zabıta tarafından da sürücüye para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Magandalık yapanları ruh sağlığı Hastanesi'ne sevk edin ömür boyu ehliyeti iptal edin,ayrıca en az 6 ay devlet yararına olan yerlerde zorunlu calıştırın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
