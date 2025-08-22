Trafikte Tartışma: Taksi Şoförünün Ehliyetine El Konuldu

ANKARA'da trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücünün otomobiline zarar veren taksi şoförünün ehliyetine el konulurken, araç otoparka çekildi.

Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçlar seyir halindeyken bir süre devam eden tartışmanın ardından, taksi şoförü otomobilin önünü kesti. Aracından inen taksici, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı, aracın kapısını açmaya çalıştı. O anlar otomobildeki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen taksi sürücüsü bölgeden uzaklaştırıldı.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, polis ekipleri, aracı tespit edip taksi sürücüsünü gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan taksi şoförünün ehliyetine el konulurken, hakkında adli işlem başlatıldı. Taksi otoparka çekildi. Zabıta tarafından da sürücüye para cezası uygulandı.