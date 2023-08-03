Trafikte Tartışma Sonucu Hastanede Silahlı Saldırı

ADANA'da trafikte tartıştığı M.T.'yi (17) darbedip kaçan Ahmet E. (24), kardeşi Yiğit E. (21) ile arkadaşı Harun A.'yı arayıp, durumu anlattı. M.T. ile ilgili bilgi almak için Yiğit E. ile birlikte hastaneye giden Harun A., içeri girince havaya 2 el ateş açıp, kaçtı. Harun A., ifadesinde, "Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp, kaçtım" dedi.

Olay, 30 Temmuz akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüleri Ahmet E. ile M.T., arasında trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Ahmet E., M.T.'yi darbedip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. tedaviye alınırken, yakınları da hastaneye gitti.

Yiğit E.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.