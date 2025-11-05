Haberler

Trafikte Tartışma Sonrası Tabanca Kazara Ateş Aldı: 1 Ölü

Trafikte Tartışma Sonrası Tabanca Kazara Ateş Aldı: 1 Ölü
Güncelleme:
Ankara'da trafikte yol verme tartışmasında Cevdet Dündar'ın eşi Kızhanım Dündar'ın ölümüne neden olan olayda, Cevdet Dündar'a ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı, Halit Kürk ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da trafikte 'yol verme' tartışmasında tabancanın kazara ateş alması sonucu eşi Kızhanım Dündar'ın ölümüne neden olan Cevdet Dündar (72) hakkında, olay kasıt unsuru taşımadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Diğer sanıklardan Halit Kürk'e (59) taksirle ölüme neden olmaktan 2,5 yıl hapis, Ali Kürk'e (30) ise beraat kararı verildi.

Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül 2023'te Cevdet Dündar, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, havaya ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar ise hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali Kürk ise serbest bırakıldı.

Cevdet Dündar hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ali Kürk ve Halit Kürk hakkında ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Geçen yıl 28 Şubat'ta görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cevdet Dündar ve Halit Kürk tahliye edildi.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cevdet Dündar ve taraf avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Söz verilen sanık Dündar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cevdet Dündar hakkında, olay kasıt unsuru taşımadığı ve kazara meydana geldiği gerekçesiyle 'Ceza verilmesine yer olmadığına' dair karar verdi. Sanık Halit Kürk, taksirle ölüme neden olma suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Kürk hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


