Trafikte Tartışma Sonrası Bıçakla Tehdit: G.A. Gözaltına Alındı

Trafikte Tartışma Sonrası Bıçakla Tehdit: G.A. Gözaltına Alındı
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Ankara Sincan'da bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı minibüs şoförüne döner bıçağı ile tehditlerde bulundu. Olay sonrası G.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da otomobil sürücüsü G.A., 'yol verme' nedeniyle trafikte tartıştığı minibüs şoförüne döner bıçağı çekerek tehditler savurdu. Aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan- Ulus hattında çalışan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı döner bıçağıyla minibüs şoförünü tehdit etti ve hakaretler savurdu. Yaşananlar sırasında minibüste bulunan yolcular panik yaşadı. Ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsünün kimliği polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli G.A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. G.A.'nın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, şüpheliye trafiği tehlikeye sokmaktan idari para cezası işlemi uygulandığı da öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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