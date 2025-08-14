Trafikte Tartışma Kavgaya Dönüştü: Çekiç ve Sopalarla Saldırdılar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan trafikteki tartışma kısa sürede çekiç ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı ve polis, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Trafikte, bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişi çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Kavga bir süre sonra sonlanırken, taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı

Mal sahibi ile kiracı silahlı çatışmaya girdi: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.