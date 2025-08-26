Trafikte Tartışma Kanlı Bitti: 4 Kişi Sürücüye Saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikteki bir tartışma sonrası otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı. Olayın ardından saldırganlar kaçtı, soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2'sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı. Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2'si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti. Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
