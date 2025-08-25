Trafikte Rahatsızlık Veren Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücülerin araç camlarını zorla silerek rahatsızlık veren A.G. gözaltına alındı. Şüphelinin 75 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte araçların camını zorla silerek sürücülere rahatsızlık veren şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Regülatör Köprü kavşağında A.G'nin sürücülerin araçlarının camlarını zorla silerek rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, A.G'nin 75 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
