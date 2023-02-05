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TRAFİKTE ÖNÜNÜ KESTİĞİ MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜNE SİLAH ÇEKTİ

Güncel Haberler

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsün önünü kesip, şoförüne silah çekti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsün önünü kesip, şoförüne silah çekti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çatalhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olup olmadığı bilinmeyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsü durdurmak istedi. Minibüs yoluna devam ettiği sırada, dönüş yapan otomobilin sürücüsü, sollayıp aracın önünü kesti. Otomobilden inen sürücü, belinde taşıdığı silahı çekip, minibüs şoförüne doğru hareket etti. Bu sırada görüntüleri kaydeden trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü yoluna devam etti. Jandarma, olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ceyhan Güncel Haberler

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